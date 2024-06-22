Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kenali 7 Penyebab Korsleting Listrik yang Sering Terjadi

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |18:11 WIB
Kenali 7 Penyebab Korsleting Listrik yang Sering Terjadi
Penyebab Korsleting Listrik yang Perlu Diketahui. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA — Korsleting listrik merupakan salah satu peristiwa yang seringkali terjadi di masyarakat. Ada 7 penyebab korsleting listrik yang paling umum terjadi dan perlu untuk disimak.

Kehidupan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada listrik. Namun, berbicara tentang listrik pasti tidak lepas dari risiko yang harus diwaspadai, salah satunya adalah korsleting.

Korsleting listrik dapat terjadi ketika arus listrik yang dialirkan terlalu besar dari yang seharusnya. Hal paling fatal yang dapat diakibatkan dari korsleting listrik adalah kebakaran yang dapat menelan korban jiwa.

Melalui instagram Ditjen Ketenagalistrikan, masyarakat diimbau untuk mampu mengidentifikasi serta mengatasi dengan cepat apa penyebab dari korsleting listrik sebelum terjadi hal-hal yang lebih fatal.

“Penyebab korsleting listrik harus segera diidentifikasi dan diatasi sesegera mungkin karena jika dibiarkan dapat mengancam keselamatan dan keamanan penghuni rumah. Dalam banyak kasus, korsleting bahkan bisa memicu ledakan, kebakaran, hingga mengancam nyawa,” tulis infogatrik.

Mereka kemudian menambahkan bahwa mengidentifikasi faktor penyebab korsleting merupakan hal yang penting dan langkah utama dalam mencegah dampak bahaya yang lebih besar.

“Untuk mencegah dampak bahaya korsleting, sangat penting memahami faktor-faktor penyebabnya dan menetapkan langkah-langkah pencegahan yang sesuai,” tambahnya.

Lantas, apa saja penyebab paling umum dari korsleting listrik?

Berikut 7 penyebab korsleting listrik yang paling umum terjadi di masyarakat:

1. Kabel instalasi yang sudah usang

2. Kabel yang digunakan tidak sesuai

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193051/listrik_pln-vIXz_large.jpg
Tarif Listrik PLN Tidak Naik Januari-Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/320/3192140/bahlil-jN4f_large.jpg
Bahlil Sebut Masih Ada 35 Ribu Rumah di Aceh Belum Teraliri Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/320/3191023/listrik-908Q_large.jpg
Listrik Kembali Menyala Percepat Pemulihan Aceh Pascabencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188370/listrik-6AWZ_large.jpg
Transformasi Energi, Ini Peluang Besar Sektor Listrik di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187703/bahlil-4Sum_large.jpg
Bahlil Janjikan Pasokan Listrik di Tapanuli Tengah Pulih Total Jumat Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/622/3187064/tarif_listrik-b2dj_large.jpg
Segini Tarif Listrik PLN per kWh Desember 2025 untuk Pelanggan Subsidi dan Nonsubsidi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement