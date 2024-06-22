Kenali 7 Penyebab Korsleting Listrik yang Sering Terjadi

JAKARTA — Korsleting listrik merupakan salah satu peristiwa yang seringkali terjadi di masyarakat. Ada 7 penyebab korsleting listrik yang paling umum terjadi dan perlu untuk disimak.

Kehidupan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada listrik. Namun, berbicara tentang listrik pasti tidak lepas dari risiko yang harus diwaspadai, salah satunya adalah korsleting.

Korsleting listrik dapat terjadi ketika arus listrik yang dialirkan terlalu besar dari yang seharusnya. Hal paling fatal yang dapat diakibatkan dari korsleting listrik adalah kebakaran yang dapat menelan korban jiwa.

Melalui instagram Ditjen Ketenagalistrikan, masyarakat diimbau untuk mampu mengidentifikasi serta mengatasi dengan cepat apa penyebab dari korsleting listrik sebelum terjadi hal-hal yang lebih fatal.

“Penyebab korsleting listrik harus segera diidentifikasi dan diatasi sesegera mungkin karena jika dibiarkan dapat mengancam keselamatan dan keamanan penghuni rumah. Dalam banyak kasus, korsleting bahkan bisa memicu ledakan, kebakaran, hingga mengancam nyawa,” tulis infogatrik.

Mereka kemudian menambahkan bahwa mengidentifikasi faktor penyebab korsleting merupakan hal yang penting dan langkah utama dalam mencegah dampak bahaya yang lebih besar.

“Untuk mencegah dampak bahaya korsleting, sangat penting memahami faktor-faktor penyebabnya dan menetapkan langkah-langkah pencegahan yang sesuai,” tambahnya.

Lantas, apa saja penyebab paling umum dari korsleting listrik?

Berikut 7 penyebab korsleting listrik yang paling umum terjadi di masyarakat:

1. Kabel instalasi yang sudah usang

2. Kabel yang digunakan tidak sesuai