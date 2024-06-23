Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

3 Rahasia di Balik Proses Rekrutmen Pekerja

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |18:06 WIB
3 Rahasia di Balik Proses Rekrutmen Pekerja
3 rahasia HRD saat merekrut karyawan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Dalam proses rekrutmen, para pelamar kerja harus berusaha semaksimal mungkin dalam mempersiapkan diri. Sebab, pelamar akan berhadapan dengan Human Resource Development (HRD) saat wawancara kerja.

Keberhasilan dalam melewati tahap proses rekrutmen merupakan harapan semua calon pekerja. Mereka bahkan tidak jarang ingin mengetahui kriteria calon pekerja yang akan diterima oleh HRD seperti apa.

Melansir dari Instagram Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terdapat beberapa hal yang jauh lebih penting apabila dibandingkan dengan Curriculum Vitae (CV). Ternyata HRD juga memperhatikan media sosial pelamar kerja saat merekrut karyawan.

Berikut 3 rahasia di balik proses rekrutmen HRD yang telah dirangkum oleh Okezone, (23/6/2024):

1. Kesan Pertama

Para pelamar kerja perlu mempersiapkan diri secara maksimal, dimulai dari penampilan, kefasihan dalam berkomunikasi, kepercayaan diri dan juga sikap.

