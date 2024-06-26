Penjelasan Pertamina Soal Isi Bensin Rp150 Ribu tapi Cuma Diisi Rp100 Ribu

JAKARTA – Warganet heboh soal video seorang pengendara yang merasa dirugikan saat mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Pertamina.

BACA JUGA: Kenaikan Harga BBM Tunggu Keputusan Sri Mulyani

PJs Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Jawa Barat PT. Pertamina Patra Niaga, Muslim Dharmawan menjelaskan terkait unggahan video yang sedang melambung tersebut bahwa pengendara dengan pihak SPBU telah menyelesaikan kesalahpahaman tersebut.

Berdasarkan dari hasil penelusuran, operator SPBU menerima uang sebesar Rp100.000 dari konsumen tersebut dan sudah melakukan konfirmasi jumlah pengisian sebelum mengisi BBM ke kendaraan. Hasil pengecekan dashboard transaksi dan CCTV pun tidak ditemukan transaksi sebesar Rp150.000.