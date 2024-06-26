Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penjelasan Pertamina Soal Isi Bensin Rp150 Ribu tapi Cuma Diisi Rp100 Ribu

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |03:23 WIB
Penjelasan Pertamina Soal Isi Bensin Rp150 Ribu tapi Cuma Diisi Rp100 Ribu
Penjelasan Pertamina soal SPBU curang (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Warganet heboh soal video seorang pengendara yang merasa dirugikan saat mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Pertamina.

PJs Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Jawa Barat PT. Pertamina Patra Niaga, Muslim Dharmawan menjelaskan terkait unggahan video yang sedang melambung tersebut bahwa pengendara dengan pihak SPBU telah menyelesaikan kesalahpahaman tersebut.

Berdasarkan dari hasil penelusuran, operator SPBU menerima uang sebesar Rp100.000 dari konsumen tersebut dan sudah melakukan konfirmasi jumlah pengisian sebelum mengisi BBM ke kendaraan. Hasil pengecekan dashboard transaksi dan CCTV pun tidak ditemukan transaksi sebesar Rp150.000.

