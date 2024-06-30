Harga BBM Pertamax Cs Naik 1 Juli 2024? Ini Kata Pertamina

JAKARTA - Pertamina buka suara soal harga BBM non subsidi Pertamax CS pada Juli 2024. Manager Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, pihaknya masih mengevaluasi harga BBM non subsidi.

"Untuk BBM Non Subsidi, saat ini kami masih melakukan evaluasi dan monitor pergerakan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah," kata dia kepada Okezone, Minggu (30/6/2024).

Sementara itu, dia menegaskan, mengenai harga BBM subsidi sepenuhnya kewenangan pemerintah.

"Sejauh ini belum ada informasi kenaikan harga BBM Subsidi baik Biosolar maupun Pertalite," ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menyangkal kabar kenaikan harga solar dan pertalite pada bulan Juli 2024.

"Pertalite yang JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan) belum disesuaikan, seperti Solar. Kalau Pertamax Cs mungkin," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi.