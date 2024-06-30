Waspada, Ini 6 Ciri-Ciri Lowongan Kerja Palsu!

JAKARTA – Waspada penipuan lowongan kerja palsu yang merugikan para pencari pekerja. Seiring perkembangan zaman dan teknologi tidak sedikit dari warganet juga yang mencari lowongan kerja secara online melalui beberapa platform tersebut.

Pencarian lowongan kerja secara online semakin digemari oleh kebanyakan warganet karena tahap pendaftaran, wawancara hingga penyeleksian peserta dilakukan daring tanpa harus datang ke kantor pusat.

Namun, warganet perlu ketahui bahwa dengan kemudahan yang serba instan tidak selalu menjamin keamanannya. Lowongan kerja palsu bisa saja terjadi apabila warganet tidak memperhatikan beberapa hal penting.

Lowongan kerja palsu kerap memberikan persyaratan pendaftaran yang dinilai sangat mudah serta menawarkan jumlah gaji yang menggiurkan. Warganet perlu waspada akan hal tersebut.

Melansir dari Instagram Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berikut 6 ciri-ciri lowongan kerja palsu yang perlu diperhatikan yang telah dirangkum oleh Okezone, Minggu (30/6/2024):

1. Sumber Informasi

Warganet perlu detail untuk mencari tahu asal muasal informasi lowongan kerja yang didapatkan. Pastikan lowongan kerja berasal dari laman resmi atau platform yang terpercaya, seperti portal mitra yang terkenal, laman resmi mitra atau lembaga pemerintah yang berkaitan dengan mitra yang membuka lowongan kerja.

2. Detail Lowongan

Detail lowongan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan secara seksama oleh warganet. Lakukan riset mengenai perusahaannya dan pastikan kontak hingga informasi perusahaan akurat keberadaannya.