Ternyata Segini Gaji Muhammad Fardhana yang Gagal Nikah dengan Ayu Ting Ting

JAKARTA - Ternyata segini gaji Muhammad Fardhana yang gagal nikah dengan Ayu Ting Ting. Keputusan keduanya untuk mengakhiri hubungan, menjadi sorotan warganet.

Kabar menghebohkan kembali muncul dari dunia hiburan Indonesia. Rencana pernikahan pedangdut terkenal Ayu Rosmalina yang lebih dikenal dengan nama panggung Ayu Ting Ting dikabarkan kandas di tengah jalan.

BACA JUGA: Tafsir Ayat Alquran yang Dibahas Ayu Ting Ting Setelah Batal Nikah dengan Muhammad Fardhana

Berakhirnya hubungan asmara antara Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardhana, membuat keduanya sepakat untuk tidak lagi melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan, meski keduanya sudah bertunangan.

Keputusan Ayu Ting Ting untuk mengakhiri pertunangan sudah dibicarakan dan disepakati oleh pihak keluarga. Perempuan asal Depok, Jawa Barat itu menjelaskan bahwa dirinya dan Muhammad Fardhana sudah sepakat berpisah pada 22 Juni 2024.

Mengenai alasan putusnya hubungan tersebut, Ayu Ting Ting menyatakan bahwa ada prinsip penting yang tidak bisa ditoleransi. Namun, Ayu tak berkenan mengungkapkan prinsip penting tersebut kepada publik.

BACA JUGA: Adik Mendadak Bahas Perselingkuhan usai Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardhana Putus

"Hal yang sangat prinsip sekali buat saya yang tidak bisa kami jembatani lagi satu sama lain," ujar Ayu Ting Ting.

Meskipun berbagai spekulasi dan gosip beredar mengenai alasan gagalnya pernikahan tersebut, perhatian warganet juga tertuju pada sosok Muhammad Fardhana, termasuk mengenai profesi dan penghasilannya.

Melansir berbagai sumber, Muhammad Fardhana adalah prajurit TNI dengan pangkat letkol, yang masuk kategori golongan III perwira pertama TNI. Saat ini Fardhana bertugas di Batalyon Infanteri Raider 509/Balawara Yudha berada di bawah komando Brigif 9/2/Daraka Yudha, Kostrad, dan berlokasi di Jember, Jawa Timur.