Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Segini Gaji Muhammad Fardhana yang Gagal Nikah dengan Ayu Ting Ting

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |20:01 WIB
Ternyata Segini Gaji Muhammad Fardhana yang Gagal Nikah dengan Ayu Ting Ting
Segini gaji muhammad fardhana yang
A
A
A

JAKARTA - Ternyata segini gaji Muhammad Fardhana yang gagal nikah dengan Ayu Ting Ting. Keputusan keduanya untuk mengakhiri hubungan, menjadi sorotan warganet.

Kabar menghebohkan kembali muncul dari dunia hiburan Indonesia. Rencana pernikahan pedangdut terkenal Ayu Rosmalina yang lebih dikenal dengan nama panggung Ayu Ting Ting dikabarkan kandas di tengah jalan.

Berakhirnya hubungan asmara antara Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardhana, membuat keduanya sepakat untuk tidak lagi melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan, meski keduanya sudah bertunangan.

Keputusan Ayu Ting Ting untuk mengakhiri pertunangan sudah dibicarakan dan disepakati oleh pihak keluarga. Perempuan asal Depok, Jawa Barat itu menjelaskan bahwa dirinya dan Muhammad Fardhana sudah sepakat berpisah pada 22 Juni 2024.

Mengenai alasan putusnya hubungan tersebut, Ayu Ting Ting menyatakan bahwa ada prinsip penting yang tidak bisa ditoleransi. Namun, Ayu tak berkenan mengungkapkan prinsip penting tersebut kepada publik.

"Hal yang sangat prinsip sekali buat saya yang tidak bisa kami jembatani lagi satu sama lain," ujar Ayu Ting Ting.

Meskipun berbagai spekulasi dan gosip beredar mengenai alasan gagalnya pernikahan tersebut, perhatian warganet juga tertuju pada sosok Muhammad Fardhana, termasuk mengenai profesi dan penghasilannya.

Melansir berbagai sumber, Muhammad Fardhana adalah prajurit TNI dengan pangkat letkol, yang masuk kategori golongan III perwira pertama TNI. Saat ini Fardhana bertugas di Batalyon Infanteri Raider 509/Balawara Yudha berada di bawah komando Brigif 9/2/Daraka Yudha, Kostrad, dan berlokasi di Jember, Jawa Timur.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement