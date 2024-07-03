Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Soraya Berjaya (SPRE) Target Setor Dividen 20%

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |12:05 WIB
Soraya Berjaya (SPRE) Target Setor Dividen 20%
Saham SPRE Targetkan Dividen (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Manajemen PT Soraya Berjaya Indonesia (SPRE) meyakini akan mencatatkan pertumbuhan laba bersih perusahaan hingga akhir 2024. Dengan memasang target ini, perusahaan membidik dividen 20% dari laba.

Hingga akhir 2023, SPRE -yang merupakan emiten seprei dan bedcover ini- mampu mencatatkan laba senilai Rp2,93 miliar, cukup signifikan dibandingkan tahun fiskal sebelumnya senilai Rp907 juta.

“Kurang lebih 15-20 persen (pertumbuhan laba) tahun ini.” kata Direktur Utama SPRE Rizet Ramawi saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Rabu (3/7/2024).

Peningkatan laba, terang Rizet, dipacu melalui strategi optimalisasi penjualan baik melalui kanal offline maupun online. Lebih jauh, SPRE masih fokus untuk mengusai pasar Sumatera, sebagai basis utama penjualan perusahaan.

SPRE mampu mencatatkan pendapatan senilai Rp49,13 miliar, yang sebagian besar dikontribusikan dari seprei set, disusul bedcover, hingga bantal-guling.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/278/3174384/saham_top_losers-xis0_large.jpg
10 Saham yang Paling Tertekan Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/278/3174377/saham_top_gainers-98xo_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Gainers Pekan Ini, Ada yang Meroket 226 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/278/3173234/ipo_emiten_di_bei-BNXJ_large.jpg
BEI: 11 Perusahaan Antre IPO Akhir September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/278/3171406/waran_terstruktur_bei-dTfY_large.jpg
Transaksi Waran Terstruktur di BEI Capai Rp731,58 Miliar hingga Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/278/3169697/saham_top_losers-oyX4_large.jpg
Deretan Saham Top Losers Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/278/3169692/saham_top_gainers-ChMJ_large.jpeg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Melesat hingga 165 persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement