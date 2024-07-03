Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Tancap Gas, IHSG Sesi I Menguat ke 7.144

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |12:39 WIB
Tancap Gas, IHSG Sesi I Menguat ke 7.144
IHSG sesi I hari ini. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 0,27% atau 19,13 poin ke level 7.144 pada perdagangan sesi pertama Rabu (3/7/2024).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 8,1 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp4,1 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 548,156 kali. Sebanyak 278 saham harganya naik, 261 saham harganya turun dan 233 saham lain harganya stagnan.

Indeks LQ45 melemah 0,02 persen ke level 892,512, indeks MNC36 melemah 0,04 persen ke level 334,105, indeks IDX30 melemah 0,01 persen ke level 444,421, serta indeks JII menguat 0,09 persen ke level 506,518.

Sementara indeks sektoral yang menguat ada energi 0,46 persen, barang baku 0,08 persen, industri 1,72 persen, konsumer siklikal 0,02 persen, konsumer siklikal 0,21 persen, properti 0,07 persen, transportasi 1,42 persen.

Sedangkan yang melemah ada sektor kesehatan 0,39 persen, finansial 0,3 persen, teknologi 0,13 persen, infrastruktur 0,04 persen.

Halaman:
1 2
