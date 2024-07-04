Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Diprediksi Kembali Menguat pada Level 7.200

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |07:27 WIB
IHSG Hari Ini Diprediksi Kembali Menguat pada Level 7.200
IHSG berpotensi menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menguat sepanjang perdagangan pada hari ini, Kamis (4/7/2024). Pergerakan indeks akan berada di kisaran 7.000– 7.224.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, dari perdagangan sebelumnya penguatan IHSG berlanjut kembali, mendekati resistance 7.200 dengan ditopang oleh net buy investor asing sebesar 488 miliar.

"Pada perdagangan kemarin, penguatan IHSG ini disertai dengan nilai transaksi yang tipis, sehingga berpotensi mendatangkan fase pengujian," tulis William dalam analisisnya.

Menurut dia, fase pengujian ini juga bersamaan dengan IHSG yang mendekati level 7200 sebagai resistance.

Secara analisis teknikal, penguatan IHSG menembus level 7.000 mengkonfirmasi pola falling wedge dan juga menegaskan bahwa IHSG masih bergerak dalam tren sideways sejak bulan Mei 2022.

Halaman:
1 2
