Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada Denda Keterlambatan Beras Impor di Pelabuhan, Dirut Bulog Nego ke Pelindo

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |08:30 WIB
Ada Denda Keterlambatan Beras Impor di Pelabuhan, Dirut Bulog Nego ke Pelindo
Impor Beras Bulog. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan ada biaya demurrage atau denda atas keterlambatan kegiatan bongkar muat beras impor di pelabuhan yang dikelola PT Pelindo (Persero).

Menurutnya, Bulog masih memperhitungkan total biaya demurrage yang harus dibayarkan, termasuk dengan melakukan negosiasi dengan pihak Pelindo, pertanggungan pihak asuransi, serta pihak jalur pengiriman.

Kendati begitu, Bayu memperkiraan demurrage yang akan dibayarkan dibandingkan dengan nilai produk yang diimpor tidak lebih dari 3 persen.

Dalam kondisi tertentu demurrage tidak bisa dihindarkan, bagian dari resiko pelayanan (handling) impor komoditas. Dia mencontohkan, waktu pengiriman beras dijadwalkan lima hari, namun karena cuaca ekstrim, waktu pengiriman pun terlambat dan menjadi tujuh hari.

Karena itu, dalam mitigasi resiko importasi, biaya demurrage sudah diperhitungkan di awal. Artinya, biaya demurrage alias denda atas keterlambatan bongkar muat beras merupakan konsekuensi logis dari kegiatan ekspor dan impor.

“Jadi misalnya dijadwalkan lima hari, menjadi tujuh hari. Mungkin karena hujan, arus pelabuhan penuh, buruhnya tidak ada karena hari libur, dan sebagainya,” ujar Bayu melalui keterangan resmi, Kamis (4/7/2024).

Meski anggaran denda dimasukan dalam hitungan awal, Bayu memastikan perusahaan tetap meminimalisir biaya demurrage.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/320/3090813/bulog-langsung-di-bawah-prabowo-bakal-ada-phk-rU7FWmfKQz.jpg
Bulog Langsung di Bawah Prabowo, Bakal Ada PHK?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/320/3090782/bulog-bakal-kelola-anggaran-jumbo-usai-jadi-lembaga-di-bawah-prabowo-FAOzN6m8wK.jpg
Bulog Bakal Kelola Anggaran Jumbo Usai Jadi Lembaga di Bawah Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/320/3090776/bulog-resmi-tak-lagi-berstatus-perum-tapi-lembaga-khusus-di-bawah-prabowo-K5BDRq7aUS.jpg
Bulog Resmi Tak Lagi Berstatus Perum tapi Lembaga Khusus di Bawah Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/320/3089858/bukan-bumn-lagi-bulog-langsung-di-bawah-presiden-prabowo-BwQxiEpHYY.jpg
Bukan BUMN Lagi, Bulog Langsung di Bawah Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/320/3082974/bukan-bumn-kini-bulog-jadi-lembaga-langsung-di-bawah-presiden-lFpFP7F0aW.jpg
Bukan BUMN, Kini Bulog Jadi Lembaga Langsung di Bawah Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/320/3062246/baru-diangkat-erick-thohir-dirut-wadirut-bulog-langsung-gelar-rapat-bareng-dpr-ynnrvEjyyL.jpg
Baru Diangkat Erick Thohir, Dirut-Wadirut Bulog Langsung Gelar Rapat Bareng DPR
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement