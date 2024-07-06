Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

7 Fakta PNS Pindah ke IKN, Pejabat Tinggal di Apartemen-ASN Jomblo Bareng

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |05:16 WIB
7 Fakta PNS Pindah ke IKN, Pejabat Tinggal di Apartemen-ASN Jomblo Bareng
PNS pindah ke IKN akan tinggal di apartemen (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA — Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikabarkan akan pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) sekitar akhir tahun 2024. Mereka akan tinggal di rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah.

Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas setelah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Terkait dengan tempat tinggal para PNS, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan eselon I yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menempati 1 unit apartemen sendiri atau bersama keluarga.

“Tadi diputuskan apakah 1 unit (apartemen) ini sharing (berbagi) atau sendiri. Nah tadi Pak Presiden memutuskan khusus untuk eselon I akan dihuni sendiri, terutama mereka yang sudah berkeluarga,” kata Azwar dikutip Antara, Rabu (3/7/2024).

Sedangkan untuk pemindahan PNS ke IKN akan dilakukan secara terbatas dengan beberapa tahapan.

"Kami tadi telah sampaikan ada tahapan pemindahan ASN ke IKN, ada jangka pendek, menengah, kemudian masa depan yaitu periode 2030-2034 dan seterusnya," ujar Azwar Anas dikutip Antara, Rabu (3/7/2024).

Berikut 7 fakta PNS pindah ke IKN, pejabat tinggal di apartemen-ASN jomblo bareng:

1. Eselon I Tinggal Sendiri Bersama Keluarga

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan eselon I yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menempati 1 unit apartemen sendiri atau bersama keluarga.

“Tadi diputuskan apakah 1 unit (apartemen) ini sharing (berbagi) atau sendiri. Nah tadi Pak Presiden memutuskan khusus untuk eselon I akan dihuni sendiri, terutama mereka yang sudah berkeluarga,” kata Azwar dikutip Antara, Rabu (3/7/2024).

2. ASN Jomblo Tinggal Sendiri

Berbeda dengan eselon I, katanya, para pegawai ASN yang belum berkeluarga akan menempati 1 unit apartemen dengan tiga kamar, secara berbagi bersama rekan sesama ASN.

