HOME FINANCE HOT ISSUE

Toko Perlengkapan Sekolah Diserbu Emak-Emak Jelang Tahun Ajaran Baru

Miftahudin , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |19:13 WIB
Toko Perlengkapan Sekolah Diserbu Emak-Emak Jelang Tahun Ajaran Baru
Toko Baju Sekolah Ramai Pengunjung. (Foto: MPI)
JAKARTA - Jelang tahun ajaran baru tahun 2024, toko perlengkapan sekolah di serbu oleh para orang tua di Kuningan Jawa Barat. Mereka membeli perlengkapan alat sekolah untuk anaknya mulai dari seragam sekolah, alat tulis dan lainya guna persiapan tahun ajaran baru mendatang.

Para orang tua yang di dampingi anaknya membeli perlengkapan sekolah seperti, baju sekolah, buku, tas serta peralatan sekolah lainya. Membludaknya para pembeli membuat pemilik toko kewalahan melayani pembeli. Kebanyakan dari mereka, membeli seragam untuk anak anak yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan baru dari TK ke SD dan SD ke SMP.

Salah seorang pembeli Encoh menyatakan pihaknya membeli seragam sekolah untuk anaknya di Kuningan karena sudah langganan setiap tahun ajaran baru.

“Di toko ini sejumlah perlengkapan sekolah tersedia lengkap serta harganya juga terjangkau tidak terlalu mahal. Saat ini Saya baru membeli baju sekolah smp untuk anaknya ,” ujarnya, Jumat (12/7/2024).

Sementara itu, karyawan toko bernama Sasa mengatakan sejak satu pekan terkahir, penjualan perlengkapan sekolah meningkat 100% dari hari biasanya. Dalam sehari penjualan baju seragam sekolah berbagai jenis sekitar 500 potong lebih.

1 2
