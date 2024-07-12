Pedagang Seragam Sekolah Ngeluh Omzet Turun, Ini Biang Keroknya

JAKARTA - Menyambut tahun ajaran baru sekolah, sejumlah masyarakat kerap kali berbelanja seragam sekolah baru untuk persiapan pendidikan buah hatinya. Namun demikian pada pertengahan tahun 2024 kali ini, pedagang mengeluhkan adanya penurunan omset penjualan seragam sekolah.

Salah satu pedagang seragam sekolah di Pasar Ciracas, Riza (26) mengatakan omset penjualan di tokonya mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Ia mengatakan perbedaan omset tersebut cukup terasa jauh.

"Jelas sekali ada penurunan omset penjualan seragam dibandingkan tahun lalu. Tahun ini omset kami turun antara 30% sampai 40%," ungkap Riza di lokasi, Jumat (12/7/2024).

Riza menjelaskan penurunan omset ini ditengarai lantaran banyaknya masyarakat sudah membeli seragam via e-commerce atau aplikasi toko daring.

"Minat pembeli seragam saat ini mulai berkurang karena kemudahan akses via aplikasi daring," katanya.