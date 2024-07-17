KAI Services Kunjungi iNews Media Group, Siap Teken Kerja Sama Bisnis

KAI Services Kunjungi iNews Media Group, Siap Teken Kerja Sama Bisnis (Foto: MPI)

JAKARTA - PT Reksa Multi Usaha atau KAI Services melakukan kunjungan (media visit) ke redaksi iNews Media Group. Pertemuan ini berlangsung di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada hari ini.

Kolaborasi strategis dan penjajakan bisnis menjadi topik pertemuan kedua entitas perusahaan.

Managing Director iNews Media Group Syafril Nasution mengatakan, pertemuan ini membuka peluang kerja sama yang saling menguntungkan di seluruh lini bisnis perusahaan.

"iNews Media Group merupakan portal berita terintegasi nomor satu di Indonesia. Harapan kami, jangkauan yang luas ini ke publik dapat membantu branding bisnis KAI Services,” kata Syafril di iNews Tower, Rabu (17/7/2024)

President Director KAI Services Ririn Widi Astutik mengatakan, pihaknya bersyukur dapat menimba pengetahuan strategi komunikasi dari iNews Media Group.

Ririn mengharapkan kolaborasi ini dapat memperkenalkan inovasi dan pengembangan lini usaha KAI Services kepada publik.

“Saya melihat iNews Media ini besar sekali, kebetulan kami butuh mitra yang tepat untuk membantu komunikasi kami ke publik, dengan harapan layanan dan produk kami dapat diterima di seluruh penjuru negeri,” ujarnya.