Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mobil dan Motor Wajib Punya Asuransi, Berlaku Januari 2025

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |03:12 WIB
Mobil dan Motor Wajib Punya Asuransi, Berlaku Januari 2025
Mobil dan motor wajib punya asuransi (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Kendaraan Bermotor diwajibkan mengikuti Asuransi Thrid Liability (TPL) mulai dari Januari 2025.

"Di Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) juga sudah diatur bahwa asuransi kendaraan bisa menjadi bersifat wajib bagi seluruh pemilik kendaraan bermotor, sekarang sedang disiapkan aturan turunannya oleh pemerintah," ujar Ogi dalam Insurance Forum 2024 di Jakarta, di tulis Selasa.

Kepala eksekutif pengawas perasuransian, penjamin, dan dana pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menjelaskan jenis asuransi berubah dari yang sebelumnya bersifar sukarela menjadi wajib.

TPL merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga yang di timbulkan secara langung terhadap kendaaraan yang dipertanggungkan atas risiko-risiko yang ditanggung oleh asuransi.

Bahkan, praktik kendaraan bermotor wajib berasuransi tersebut sudah berlaku di berbagai negara, bahkan termasuk ASEAN.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178884/asuransi_pertanian-29Ed_large.jpg
Asuransi Pertanian Bisa Mitigasi Risiko yang Dihadapi Petani? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178766/asuransi-NmWz_large.jpg
Ini Cara Tingkatkan Indeks Literasi Asuransi di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176954/asuransi-PjUd_large.jpg
Kini 8.000 Pedagang Pasar di RI Dapat Perlindungan Asuransi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175793/asuransi-4jai_large.jpg
Tingkatkan Penetrasi, BUMN Beri Literasi Asuransi Emak-Emak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175766/pakai_ai-Z39G_large.jpg
AI Asisten, Asuransi Tak Bisa Tinggalkan Sentuhan Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/622/3175616/asuransi-Bqgx_large.jpg
Cara BUMN Asuransi Perluas Inklusi Keuangan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement