4 Golongan Listrik Kena Perluasan Batas Daya, Tarif Naik?

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerapkan aturan memperluas batas daya listrik pada berbagai kategori gelongan pelanggan.

Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi distribusi energi dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang berkembang. Namun, penyesuaian ini juga berdampak pada empat golongan tarif yang mengalami perubahan signifikan.

Adapun 4 golongan pelanggan PT PLN (Persero) yang mengalami pelebaran daya di antaranya:

1. Rumah Tangga Tegangan Rendah (R-3/TR) daya 6.600 VA s.d 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Menengah (R-3/TM) daya di atas 200 kVA

2. Bisnis Tegangan Menengah (B-3/TM) daya di atas 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Tinggi (B-3/TT) daya 30.000 kVA ke atas

3. Traksi Tegangan Menengah (T/TM) daya di atas 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Tinggi (T/TT) daya 30.000 kVA ke atas

BACA JUGA: RI Punya Laboratorium Pengujian Baterai Kendaraan Listrik

4. Curah Tegangan Menengah (C/TM) daya di atas 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Rendah (C/TR) daya s.d. 200 kVA dan Tegangan Tinggi (C/TT) daya 30.000 kVA ke atas

"Pelebaran stratifikasi tarif listrik ini berdampak pada penurunan investasi peralatan dalam penyambungan listrik, pengendalian susut jaringan dan efisiensi penggunaan lahan untuk infrastruktur listrik kepada pelanggan," kata Direktur Jenderal Ketanagalistrikan Jisman P Hutajulu.

Jisman menambahkan, penyesuaian tarif listrik ini bukan sekedar memberikan keuntungan bagi pelanggan, tetapi juga bagi Pemerintah dan PLN. Bagi Pemerintah, kebijakan ini akan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih menarik serta mendukung inisiatif pengembangan dan pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik, termasuk Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).

Dengan adanya dukungan ini, diharapkan pengembangan infrastruktur kendaraan listrik dapat lebih cepat terealisasi, mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan efisien.

"Sementara bagi PLN, stratifikasi tarif listrik ini akan meningkatkan kualitas layanan, menjawab kebutuhan pelanggan dan mengoptimalisasi produksi energi yang lebih efisien," Kata Jisman.