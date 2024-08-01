Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Golongan Listrik Kena Perluasan Batas Daya, Tarif Naik?

Suchika Julian Putri , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |04:19 WIB
4 Golongan Listrik Kena Perluasan Batas Daya, Tarif Naik?
4 Golongan Listrik Kena Perluasan Batas Daya. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerapkan aturan memperluas batas daya listrik pada berbagai kategori gelongan pelanggan.

Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi distribusi energi dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang berkembang. Namun, penyesuaian ini juga berdampak pada empat golongan tarif yang mengalami perubahan signifikan.

Adapun 4 golongan pelanggan PT PLN (Persero) yang mengalami pelebaran daya di antaranya:

1. Rumah Tangga Tegangan Rendah (R-3/TR) daya 6.600 VA s.d 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Menengah (R-3/TM) daya di atas 200 kVA

2. Bisnis Tegangan Menengah (B-3/TM) daya di atas 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Tinggi (B-3/TT) daya 30.000 kVA ke atas

3. Traksi Tegangan Menengah (T/TM) daya di atas 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Tinggi (T/TT) daya 30.000 kVA ke atas

4. Curah Tegangan Menengah (C/TM) daya di atas 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Rendah (C/TR) daya s.d. 200 kVA dan Tegangan Tinggi (C/TT) daya 30.000 kVA ke atas

"Pelebaran stratifikasi tarif listrik ini berdampak pada penurunan investasi peralatan dalam penyambungan listrik, pengendalian susut jaringan dan efisiensi penggunaan lahan untuk infrastruktur listrik kepada pelanggan," kata Direktur Jenderal Ketanagalistrikan Jisman P Hutajulu.

Jisman menambahkan, penyesuaian tarif listrik ini bukan sekedar memberikan keuntungan bagi pelanggan, tetapi juga bagi Pemerintah dan PLN. Bagi Pemerintah, kebijakan ini akan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih menarik serta mendukung inisiatif pengembangan dan pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik, termasuk Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).

Dengan adanya dukungan ini, diharapkan pengembangan infrastruktur kendaraan listrik dapat lebih cepat terealisasi, mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan efisien.

"Sementara bagi PLN, stratifikasi tarif listrik ini akan meningkatkan kualitas layanan, menjawab kebutuhan pelanggan dan mengoptimalisasi produksi energi yang lebih efisien," Kata Jisman.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180490/tarif_listrik-43IW_large.jpg
Berikut Rincian Tarif Listrik Subsidi hingga Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179426/listrik-gqIk_large.jpg
HLN ke-80, Warga Dapat Sambungan Listrik Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178699/listrik_pln-UQqT_large.jpeg
Rincian Tarif Listrik Subsidi per kWh Terbaru Periode Oktober hingga Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/622/3178157/tarif_listrik-kaQZ_large.jpeg
Daftar Tarif Listrik Subsidi hingga Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176950/purbaya-9JrI_large.jpg
Kucuran Rp200 Triliun Mulai Terasa, Purbaya Sebut Permintaan Listrik Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174495/token_listrik-1oR4_large.jpg
Apakah Tarif Token Listrik Jauh Lebih Boros Dibanding Meteran?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement