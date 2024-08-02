Open Banking Bisa Diterapkan di Indonesia?

JAKARTA — Mengenal ekosistem open banking yang akan menjadi masa depan lembaga keuangan di Indonesia. Pemimpin dan pakar terkemuka dari sektor keuangan dan teknologi pun telah berbagi wawasan tentang masa depan inovasi keuangan open banking.

Ekosistem open banking memberikan peluang besar bagi lembaga keuangan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, mendorong inklusi keuangan, dan menggerakkan inovasi. Dengan mengadopsi open banking, Indonesia dapat menciptakan lanskap keuangan yang lebih transparan dan efisien.

Ketua Komite Ekonomi & Aset Digital Kadin Raine Renaldi menyoroti dampak ekonomi positif dari open banking. Menurutnya, dengan menunjukkan bagaimana open banking melahirkan berbagai kesempatan usaha dan inovasi baru.

“Akses open banking juga memungkinkan perusahaan untuk dapat memberikan penawaran yang lebih relevan terhadap pelanggan mereka,” kata dia, Jumat (2/8/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bisnis Aspire Indonesia Ferdy Nandes pun menyoroti bahwa banyak miskonsepsi bahwa perusahaan fintech merupakan saingan dari layanan perbankan. Padahal, perusahaan fintech ada untuk menjadi perpanjangan layanan perbankan bagi bisnis, UMKM, maupun masyarakat yang lebih luas.