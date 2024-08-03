Keputusan Pertamina Naikkan Harga BBM, Pertamax Turbo Jadi Rp15.450 per Liter

JAKARTA - Pertamina akhirnya memutuskan kenaikan harga BBM non subsidi per 2 Agustus 2024. BBM yang naik seperti Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95, serta produk Pertamina Dex dan Dexlite.

Menurut Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, penyesuaian harga BBM Non Subsidi telah dilakukan oleh seluruh badan usaha pada awal bulan Agustus 2024.

“Mengacu pada rata-rata harga minyak dunia, Pertamina Patra Niaga telah mengevaluasi ulang dan melakukan penyesuaian harga untuk Pertamax Green RON 95, Pertamax Turbo RON 98, serta BBM non subsidi untuk kendaraan diesel yaitu Dexlite dan Pertamina Dex berlaku per 2 Agustus 2024. Untuk Pertamax harga tetap,” jelas Heppy dalam keterangan resminya.

Menurutnya, kebijakan penyesuaian harga BBM Non Subsidi Pertamina selalu mempertimbangkan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat, sehingga Meskipun tren ICP mengalami kenaikan sejak akhir trimester pertama, harga BBM Non Subsidi Pertamina Patra Niaga tidak mengalami perubahan sejak Maret 2024.

Adapun dengan penyesuaian di awal Agustus ini maka untuk wilayah DKI Jakarta, Pertamax tetap di harga Rp12.950 per liter, Pertamax Green disesuaikan menjadi Rp15.000 dari sebelumnya Rp13.900 per liter.