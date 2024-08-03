Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengenal Apa Itu Promotor, Tugas dan Tanggung Jawabnya

Michelle Ruth Apriliani , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |14:14 WIB
Mengenal Apa Itu Promotor, Tugas dan Tanggung Jawabnya
Mengenal apa itu promotor, tugas dan tanggung jawab (Foto: Instagram DWP)




JAKARTA - Mengenal apa itu promotor, tugas, dan tanggung jawabnya. Promotor adalah profesional pemasaran yang bertanggung jawab untuk menunjukkan fitur produk kepada klien atau audiens.

Promotor, juga disebut sebagai promotor marketing, bertanggung jawab untuk menunjukkan cara produk bekerja dan mendorong klien atau audiens untuk membeli produk mereka.

Ini hampir mirip dengan marketing promotor. Promotor adalah orang, organisasi, atau perangkat lunak yang mempublikasikan atau mempromosikan barang atau jasa kepada konsumen. Banyak perusahaan seperti gadget, handphone dan elektronik yang menggunakan jasa promotor untuk mempromosikan produk mereka.

Tugas utama promotor adalah untuk memberikan informasi dan mendemonstrasikan keunggulan produk kepada konsumen potensial.

Menurut Okezone ada beberapa tanggung jawab promotor yaitu:

• Mempersiapkan dan mengelola area demonstrasi produk (misalnya booth atau stand pada suatu event).

• Melaporkan tingkat minat audiens, pertanyaan yang diajukan, jumlah produk yang terjual atau terdistribusi dalam acara, dan sebagainya.

