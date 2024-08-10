Vietjet Datangkan 10 Pesawat Baru hingga Akhir 2024

JAKARTA - Vietjet berencana menambahkan 10 pesawat baru hingga akhir tahun 2024. Hal ini seiring meningkatnya permintaan perjalanan dan keterbatasan armada di pasar penerbangan global,

Langkah ekspansi akan semakin memperkuat armada modern maskapai asal Vietnam tersebut guna memenuhi tujuan pertumbuhan perusahaan, serta meningkatkan kualitas pengalaman penumpang di berbagai rute domestik dan internasional yang dilayani, termasuk rute menuju Indonesia.

Sebagian besar dari pesawat baru yang dijadwalkan mulai tiba pada Agustus 2024 tersebut terdiri dari model A321neo ACF (Airbus Cabin Flex) terbaru dari Airbus. Vietjet sendiri menjadi maskapai pertama di dunia yang mengoperasikan model ACF sejak 2019.

Menampilkan desain kabin yang telah diperbarui dengan tetap mempertahankan dimensi serta jarak kursi standar, A321neo ACF menghadirkan pengalaman penerbangan terbaik bagi para penumpangnya.

Selain itu, pesawat mutakhir ini juga mampu menghemat bahan bakar hingga 16%, mengurangi kebisingan hingga 75%, serta menurunkan tingkat emisi hingga 50%. Demikian dikutip dari ketarangan Vietjet, Sabtu (10/8/2024).

Baru-baru ini, Vietjet memesan 20 pesawat berbadan lebar generasi baru A330neo (A330-900) dari Airbus senilai $7,4 miliar. Pesawat-pesawat ini akan segera digunakan untuk penerbangan jarak jauh dan menawarkan tingkat keamanan, kenyamanan, dan fasilitas modern yang lebih baik bagi para penumpang. Saat ini, Vietjet mengoperasikan lebih dari 100 pesawat, termasuk sejumlah model tercanggih dan teraman di dunia seperti A320, A321ceo, A321neo, A321neo ACF, dan A330.

Maskapai ini berkomitmen untuk melindungi lingkungan dan meningkatkan efisiensi bahan bakar, dengan target mencapai emisi nol pada tahun 2050. Vietjet telah melayani lebih dari 200 juta penumpang, termasuk jutaan penumpang yang baru pertama kali terbang.

Pada paruh pertama tahun 2024, Vietjet telah melayani 13,1 juta penumpang dan mengoperasikan 70.154 penerbangan dengan aman. Pendapatan konsolidasi maskapai ini mencapai VND34,016 triliun (sekitar Rp21,43 triliun), dengan laba sebelum pajak sebesar VND1,311 triliun (sekitar Rp826,23 miliar). Angka tersebut menunjukkan peningkatan masing-masing sebesar 15% dan 433% dibandingkan tahun sebelumnya, dan melampaui target H1/2024 sebesar 21%.