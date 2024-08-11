7 Jawaban saat Ditanya Mengapa Anda Ingin Bekerja di Perusahaan Kami?

7 jawaban saat ditanya mengapa ingin kerja di perusahaan kami (Foto: Freepik)

JAKARTA — 7 jawaban saat ditanya mengapa anda ingin bekerja di perusahaan kami. Dalam dunia kerja yang kompetitif, pertanyaan "Mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan kami?" sering kali menjadi momen krusial dalam interview kerja.

Berikut adalah 7 Jawaban yang dapat membantu Anda memikat perhatian pewawancara dan meningkatkan peluang Anda untuk diterima.

1. Tunjukkan ketertarikan Anda terhadap visi dan misi perusahaan.

Misalnya, pelamar bisa mengatakan, "Saya sangat terinspirasi oleh visi perusahaan yang berfokus pada inovasi berkelanjutan. Saya percaya bahwa dengan bergabung di sini, saya dapat berkontribusi pada tujuan tersebut dan membantu menciptakan dampak positif di masyarakat."

2. Ungkapkan rasa kagum terhadap produk atau layanan perusahaan.

Contohnya bisa dijelaskan seperti, "Saya telah menggunakan produk Anda selama bertahun-tahun dan selalu terkesan dengan kualitas serta inovasinya. Saya ingin menjadi bagian dari tim yang menciptakan sesuatu yang saya percayai dan nikmati."

3. Bicarakan tentang budaya perusahaan yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi.

Misalnya, "Saya menghargai budaya kolaboratif di perusahaan ini. Saya percaya bahwa bekerja dalam tim yang mendukung dan saling menghargai akan menghasilkan ide-ide yang lebih baik dan solusi yang lebih inovatif."