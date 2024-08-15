MNC Digital Entertainment (MSIN) Akan Stock Split 1:5 untuk Perluas Akses Investor

JAKARTA - PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) hari ini mengumumkan rencana pemecahan saham (stock split) 1:5 setelah mendapat persetujuan prinsip dari BEI pada 7 Agustus 2024.

Stock split tersebut dilakukan agar saham MSIN dapat menjangkau basis investor yang lebih luas dan meningkatkan likuiditas pasar.

"Saya yakin stock split ini akan mencerminkan kinerja kami yang kuat dan prospek positif di masa depan. Kami tetap fokus untuk memberikan nilai jangka panjang kepada pemegang saham kami dan sangat antusias dengan peluang yang ada di depan," kata Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Kamis (14/8/2024).

Rincian Stock Split

Rasio Stock Split : 1 : 5

Jumlah saham sebelum Stock Split : 12.135.235.641 saham

Jumlah saham setelah Stock Split : 60.676.178.205 saham

Tanggal RUPSLB : 23 September 2024

Tanggal perdagangan efektif dengan nominal baru : 7 Oktober 2024