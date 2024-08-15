Advertisement
SMART MONEY

Cara Melamar Kerja Lewat Email yang Baik dan Benar

Suchika Julian Putri , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |21:02 WIB
Cara Melamar Kerja Lewat Email yang Baik dan Benar
Cara melamar kerja lewat email yang baik dan benar (Foto: Freepik)
JAKARTA - Cara melamar kerja lewat email yang baik dan benar. Melamar pekerjaan melalui email adalah metode yang umum dan efisien di era digital saat ini.

Namun, untuk memastikan aplikasi Anda menonjol dan diterima, penting untuk mengikuti beberapa langkah penting. Berikut adalah panduan cara melamar kerja lewat email yang baik dan benar:

Dulu, melamar kerja memerlukan setumpuk dokumen untuk setiap perusahaan atau job fair. Kini, banyak perusahaan menerima lamaran melalui email, yang lebih praktis dan ramah lingkungan.

Jika Anda berencana mengirim lamaran via email, perhatikan beberapa hal berikut ini, Kamis (15/8/2024).

- Syarat Melamar Kerja Lewat Email

- Dokumen

Siapkan semua dokumen lamaran kerja dalam format elektronik. Simpan hasil pemindaian dokumen-dokumen tersebut sebagai file gambar (.jpg) atau PDF.

- Format

Periksa format yang diinginkan perusahaan. Beberapa perusahaan meminta dokumen lamaran, seperti surat lamaran, CV, dan dokumen pendukung, digabungkan dalam satu file PDF. Lainnya mungkin menerima file-file terpisah. Format yang paling aman adalah menggabungkan semua dokumen dalam satu file PDF.

- Identitas File

Pastikan file yang Anda unggah dinamai dengan benar, misalnya: Resume-NamaSaya.pdf.

