HOME FINANCE HOT ISSUE

Temuan Harta Karun Baru, RI Optimalisasi Gas Bumi

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |11:49 WIB
Temuan Harta Karun Baru, RI Optimalisasi Gas Bumi
Momentum RI optimalisasi temuan gas baru (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Temuan harta karun sumber gas bumi raksasa membawa Indonesia memasuki momentum emas untuk mampu mengoptimalkan. Dibutuhkan kebijakan agar pemanfaatan di dalam negeri bisa berjalan sesuai harapan terlebih peran gas bumi sangat strategis sebagai transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE).

Lembaga riset energi internasional Rystad Energy mengumumkan penemuan sumber daya gas bumi South Andaman di Aceh dan Geng North di Kalimantan Timur membuat Indonesia memiliki hampir separo dari cadangan gas bumi di Asia Tenggara.

Country Head Indonesia Rystad Energy, Sofwan Hadi, mengatakan dengan hadirnya temuan tersebut maka Indonesia menjadi salah satu negara tujuan utama yang menarik minat investor untuk berinvestasi. Maka hal ini perlu disadari seluruh pihak sebagai momentum yang sangat positif untuk bisa segera dioptimalkan.

”Kondisinya adalah, peluang ada, potensi sangat besar, tetapi bagaimana proyek ini bisa berjalan sehingga dapat meyakinkan investor global. Itu yang harus menjadi prioritas saat ini,” Sofwan, Rabu (21/8/2024).

Salah satu dukungan utama yang mendesak adalah menciptakan kebijakan fiskal yang tepat. Antara lain berupa insentif dan tax regime untuk memastikan nilai keekonomian proyek migas ke depan, serta keleluasaan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan opsi production sharing contract (PSC) gross split atau kembali ke opsi cost recovery.

”Selain itu, insentif berdasarkan waktu (time-based incentive) juga bisa mendorong percepatan monetisasi proyek,” terusnya.

Halaman:
1 2
