HOME FINANCE HOT ISSUE

Pak Bas Ngadu ke DPR, Minta Anggaran PUPR Rp212 Triliun Dikasih Cuma Rp75,6 Triliun di 2025

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |20:19 WIB
Pak Bas Ngadu ke DPR, Minta Anggaran PUPR Rp212 Triliun Dikasih Cuma Rp75,6 Triliun di 2025
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono soal Anggaran PUPR 2025. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2025 sebesar Rp Rp75,63 triliun. Angka ini tak sesuai usulan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, yakni Rp212,58 triliun.

Lantaran tak sesuai, Basuki pun mengadukan pagu indikatif 2025 kepada Komisi V DPR RI, saat rapat kerja (raker), Rabu (21/8/2024). Menurutnya, nominal anggaran yang ditetapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati jauh dari kebutuhan masing-masing unit organisasi di internal Kementerian yang dia pimpin.

“Kementerian Keuangan menetapkan pagu indikatif Kementerian PUPR tahun 2025 sebesar Rp75,63 triliun,” ujar Basuki.

“Pagu indikatif tersebut masih jauh dari usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp212,58 triliun sesuai surat Menteri PUPR tanggal 4 April tentang usulan kebutuhan anggaran Kementerian PUPR,” paparnya.

Dari usulan awal, lelaki yang akrab dipanggil Pak Bas itu memasang target anggaran Kementerian PUPR senilai Rp212,58 triliun. Rinciannya, Direktorat Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air mencapai Rp68,47 triliun, Direktorat Jenderal Bina Marga Rp81,8 triliun.

