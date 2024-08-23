MNC Digital (MSIN) Adaptasi Kecerdasan Buatan, Maksimalkan Produksi Konten

JAKARTA - PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) terus memacu ekspansi bisnis untuk menghasilkan konten yang berkualitas di tengah perkembangan pesat teknologi informasi.

Adaptasi terhadap kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menjadi salah satu langkah MSIN dalam memaksimalkan produksi konten.

“Kami sebenarnya sudah dalam tahap mengeksplor untuk content production menggunakan AI. Saat ini masih dalam stage awal yang akan kita coba eksplorasi,” kata Direktur MSIN, Helmi, dalam Public Expose Insidentil, Jumat (23/8/2024).

Pada tahapan awal, AI -dalam produksi konten MSIN- bakal digunakan untuk membuat Artificial Talent baik dari sisi hiburan hingga berita.

Kolaborasi dengan ekspertis menjadi langkah MSIN dalam memastikan kualitas dan efisiensi produksi menggunakan AI.

“Yang kami coba eksplor adalah membuat artificial talent, baik untuk berada di sisi entertainment, ataupun news. Kami mengikuti perkembangan yang ada, dan bermitra dengan beberapa partner yang memang expert,” terangnya.