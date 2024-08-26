SPAM Bandar Lampung Rp1,38 Triliun Diresmikan, Jokowi Ingatkan Masalah Air Bersih

JAKARTA - Presiden Jokowi meresmikan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Jokowi menyebut proyek ini merupakan salah satu proyek strategi nasional di provinsi Lampung yang sudah dikerjakan sejak tahun 2020.

Jokowi mengatakan bahwa problem besar hampir di semua kota di negara kita ini adalah urusan air bersih untuk rumah tangga. SPAM tersebut, katanya, dapat melayani puluhan ribu rumah tangga nantinya.

"Dan SPAM ini akan melayani lebih kurang 60.000 rumah tangga ini sangat sebuah kapasitas yang sangat besar sekali. Dan SPAM ini dibangun dengan anggaran yang tidak kecil yaitu Rp 1,38 triliun rupiah. Satu triliun 380 miliar rupiah dengan skema KPBU," ungkapnya.