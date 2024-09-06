Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Begini Cara Cermat Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap? Simak IG Live Surya Fajar Sekuritas X MNC Asset Management

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |13:37 WIB
Begini Cara Cermat Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap? Simak IG Live Surya Fajar Sekuritas X MNC Asset Management
Simak IG Live Surya Fajar Sekuritas x MNC Asset. (Foto: Okezone.com/MNC Asset)
JAKARTA – Kemajuan teknologi memberikan pengaruh yang besar terhadap bagaimana cara masyarakat dapat berinvestasi dengan mudah untuk mencapai masa depan finansial yang stabil. Terdapat berbagai instrumen investasi yang tersedia, salah satunya adalah reksa dana.

Reksa dana merupakan salah satu instrumen investasi yang digemari oleh masyarakat karena kemudahan serta potensi imbal hasil yang optimal. Terdapat berbagai jenis reksa dana, salah satunya adalah reksa dana pendapatan tetap yang berfokus pada investasi dalam efek obligasi untuk kebutuhan investasi jangka pendek hingga menengah.

Untuk memberikan literasi tentang investasi di reksa dana, khususnya di pendapatan tetap, Surya Fajar Sekuritas berkolaborasi dengan MNC Asset Management, unit usaha MNC Kapital Indonesia, akan menggelar IG Live dengan tema “Investasi Cermat di Reksa Dana Pendapatan Tetap” pada hari Jumat, 6 September 2024, pukul 16.00-17.00 WIB.

“Reksa dana pendapatan tetap ini sangat menarik karena memberikan potensi imbal hasil yang optimal dengan resiko yang sangat managable, tidak sebesar saham. Pokoknya kita bahas tuntas di IG Live nanti," ujar Business Manager MNC Asset Management Annafrid Nikijuluw yang sekaligus menjadi narasumber di IG Live, Jumat (6/9/2024).

Surya Fajar Sekuritas sebagai salah satu APERD yang bekerja sama dengan MNC Asset Management memiliki aplikasi pintar bernama SFAST yang memberikan kemudahan bagi para investor untuk bisa berinvestasi reksa dana kapanpun dan dimanapun.

Halaman:
1 2
