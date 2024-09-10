Cetak Rekor Baru! IHSG Dibuka Menguat ke 7.725

, Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |10:04 WIB

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada perdagangan hari ini, Selasa (10/9/2024) ke level 7.725. IHSG pun cetak rekor baru setelah menyentuh all-time high (ath) baru di 7.758,85.

Dalam 20 menit pertama, transaksi menyentuh Rp1,98 triliun, dengan volume 2,78 miliar saham.

IHSG menguat didorong oleh 264 saham yang tumbuh, disusul 194 di zona merah, sedangkan sisanya stagnan, membawa LQ45 naik 0,16 persen.

Tak hanya itu, IDX30 juga tumbuh 0,38 persen, MNC36 melesat 0,47 persen, meskipun JII koreksi 0,11 persen.

Hanya terdapat 3 sektor yang turun seperti industri, teknologi, dan konsumer siklikal. Sementara 8 sektor lainnya kompak menguat dipimpin sektor infrastruktur 1,25 persen.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Multipolar Technology Tbk (MLPT) naik 24,68 persen di Rp2.880, PT Remala Abadi Tbk (DATA) tumbuh 16,95 persen di Rp690, dan PT Voksel Electric Tbk (VKSL) melesat 11,72 persen di Rp286.

Sedangkan tiga top losersnya dihuni oleh PT Inter Delta Tbk (INTD) turun 16,39 persen di Rp199, PT Chitose International Tbk (CINT) merosot 16,06 persen di Rp183, dan PT Kedaung Indah Can Tbk (KICI) terpuruk 10,71 persen di Rp150.