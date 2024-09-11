Rupiah Kian Menguat Lawan Dolar AS, Kini di Level Rp15.401 per USD

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah pada perdagangan ditutup menguat 53 poin atau 0,35 persen ke level Rp15.401 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Rabu (11/9/2024).

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS melemah karena pasar berada dalam kondisi waspada sebelum pembacaan inflasi indeks harga konsumen AS yang akan dirilis pada hari Rabu, yang secara luas diharapkan akan menjadi faktor dalam prospek suku bunga. Pembacaan tersebut diharapkan menunjukkan inflasi sedikit menurun pada bulan Agustus.

"Data CPI muncul hanya seminggu sebelum pertemuan Federal Reserve, di mana bank sentral diharapkan akan memangkas suku bunga setidaknya 25 basis poin. Menurunnya ekspektasi untuk pemotongan 50 bps telah mengguncang pasar saham minggu lalu, di tengah beberapa tanda ketahanan dalam ekonomi AS," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Selain itu, Wakil Presiden Kamala Harris dan mantan Presiden Donald Trump berhadapan dalam debat sengit. Debat tersebut menimbulkan lebih banyak keraguan atas pemilihan presiden 2024, dengan waktu kurang dari dua bulan tersisa hingga pemungutan suara.

Di Asia, sentimen terhadap Tiongkok terpukul oleh kemajuan dalam RUU AS yang berencana untuk membatasi bisnis dengan perusahaan-perusahaan bioteknologi Tiongkok. DPR hampir dengan suara bulat memberikan suara mendukung RUU tersebut pada hari Senin.