MNC Digital Entertainment-Tripar Multivision (RAAM) Mulai Kolaborasi dalam Industri Hiburan

JAKARTA - PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) berhasil menyelesaikan investasi strategis di PT Tripar Multivision Tbk (RAAM). Akuisisi ini menggarisbawahi keyakinan Perseroan terhadap masa depan industri hiburan dan dedikasi untuk memperluas operasinya di pasar Indonesia.

Bersama RAAM, MSIN berharap dapat mengeksplorasi peluang baru, meningkatkan sinergi, dan terus memberikan pengalaman hiburan yang tak tertandingi kepada pemirsa lokal dan internasional.

"Akuisisi RAAM oleh MSIN merupakan pencapaian penting dalam upaya kami untuk memperluas operasi kami di sektor media dan hiburan Indonesia. Saya, dalam beberapa kesempatan memiliki pengalaman yang baik dalam berkolaborasi dengan Raam Punjabi, membangun kemitraan yang kuat selama bertahun-tahun. Kami sangat senang untuk dapat berkolaborasi dengan RAAM melalui akuisisi ini. Bersama-sama, perusahaan kami akan berusaha untuk lebih meningkatkan kepemimpinan kami tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. RAAM terkenal karena selalu menetapkan tren dan dapat mengantisipasi masa depan hiburan, dan kami ingin terus mendorong pertumbuhan industri kreatif bersama mereka," ujar Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, Jumat (13/9/2024).

Adapun kolaborasi atau sinergi strategis yang dilakukan pasca-akuisisi di antaranya:

• Produksi Konten: Expertise gabungan akan memungkinkan kedua perusahaan untuk mendominasi pembuatan dan delivery konten di semua platform media: TV free-to-air (FTA), TV berbayar, media sosial, OTT, dan bioskop.

• Efisiensi Biaya: Memanfaatkan Movieland sebagai fasilitas produksi utama akan mengurangi biaya produksi secara signifikan.

• Shared Expertise: MSIN dan RAAM masing-masing adalah pemimpin di industri FTA TV dan bioskop. Dengan berbagi keahlian, kedua perusahaan akan meningkatkan kualitas penawaran mereka ke depannya.

• Monetisasi yang Beragam: Sebagai bagian dari MNC Media & Entertainment, MSIN akan menawarkan peluang monetisasi tambahan untuk konten RAAM di TV FTA, TV Berbayar, OTT, dan media sosial.

Sebaliknya, bioskop milik RAAM di Indonesia akan memberi MSIN lebih banyak peluang untuk memonetisasi film-filmnya melalui perilisan film.

• Inisiatif Kolaboratif Lainnya: Kolaborasi lebih lanjut dalam pemasaran, promosi, dan operasi akan menghasilkan manfaat bagi MSIN dan RAAM.

Sebagai informasi, MSIN berada dalam industri konten dan hiburan digital, memiliki portofolio konten yang kuat, mencakup berbagai genre termasuk drama, infotainment, reality show, dan animasi. Dikenal karena produksi konten FTA-nya yang produktif, MSIN juga membuat langkah signifikan dalam memproduksi film sinematik dan produksi orisinil untuk platform OTT.

Melengkapi keunggulan kontennya, dengan Movieland, fasilitas produksi outdoor seluas 21 hektar di SEZ MNC Lido City. Fasilitas canggih ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas konten tetapi juga meningkatkan efisiensi produksi, yang menggarisbawahi komitmen MSIN terhadap inovasi dan keunggulan yang berkelanjutan