HOME FINANCE PROPERTY

Pak Bas Mau Jadi Dosen Usai Tak Lagi Jabat Menteri PUPR

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |15:52 WIB
Pak Bas Mau Jadi Dosen Usai Tak Lagi Jabat Menteri PUPR
Basuki usai jadi Menteri PUPR (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono mengungkapkan rencananya setelah lengser sebagai Menteri pada Oktober mendatang.

Basuki memiliki cita-cita untuk menjadi tenaga pengajar untuk salah satu mata pelajaran, yaitu ilmu hidrogelogi. Meski demikian, Basuki enggan untuk menceritakan lebih jauh soal lokasi sekolah yang akan dipilih.

"Jadi saya mau mengajar 1 pelajaran saja. Ilmu hidrogeologi," ujar Basuki saat ditemui usai acara Water Warriors Assemble: Indonesia Wave After The 10th World Water Forum di Kementerian PUPR, Sabtu (21/9/2024).

Hidrogeologi sendiri merupakan bagian dari hidrologi yang mempelajari penyebaran dan pergerakan air tanah dalam tanah dan batuan di kerak Bumi (umumnya dalam akuifer).

Pada kesempatan tersebut, Basuki masih enggan untuk menjawab soal potensi-potensi ketika diminta kembali sebagai birokrat setelah masa jabatannya berakhir pada bulan Oktober mendatang.

