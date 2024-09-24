Advertisement
MARKET UPDATE

Naik 60%, RAJA Kantongi Laba Bersih Rp241,6 Miliar di Kuartal II-2024

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |07:25 WIB
Naik 60%, RAJA Kantongi Laba Bersih Rp241,6 Miliar di Kuartal II-2024
Laba RAJA naik 60% di kuartal II 2024 (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) mencatatkan laba bersih sebesar USD16 juta setara Rp241,6 miliar (kurs Rp15.100 per USD) di kuartal II-2024. Laba perusahaan migas ini naik sebesar 60% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu USD9,9 juta.

Direktur Utama RAJA Djauhar Maulidi juga mencatat, pendapatan Perseroan melonjak 67% secara year-on-year (yoy), mencapai USD123,5 juta dibandingkan dengan USD73,8 juta pada periode yang sama tahun lalu.

"Kenaikan tersebut terutama didorong oleh peningkatan penjualan gas dan tarif transmisi dari jaringan pipa Perseroan yang berlokasi di Perawang, Riau, serta kontribusi dari Stasiun Induk CNG di Grobogan, Jawa Tengah, yang telah beroperasi sejak Desember 2023," katanya, Selasa (24/9/2024).

Selain itu, kata Djauhar, kontribusi investasi Perseroan di Blok Jabung telah diakui sepenuhnya dalam laporan keuangan kuartal ini. Artinya, keuntungan atau kerugian dari investasi tersebut sudah sepenuhnya tercatat dalam laporan keuangan periode ini.

Untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, tahun 2024 ini Perseroan mengalokasikan belanja modal (Capex) sebesar USD110 juta. Hingga kuartal II, realisasi Capex adalah sebesar USD4,5 juta atau 4% dari total alokasi. Penyerapan Capex yang masih relatif rendah ini disebabkan oleh rencana pengeluaran Capex baru tersebut akan direalisasikan pada kuartal IV 2024.

