HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ini 5 Orang Terkaya di Indonesia yang Punya Usaha Rokok

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Kamis, 26 September 2024 |20:14 WIB
Ini 5 Orang Terkaya di Indonesia yang Punya Usaha Rokok
Orang terkaya di Indonesia yang punya usaha rokok (Foto: Forbes)
A
A
A

JAKARTA - Ini 5 orang terkaya di Indonesia yang punya usaha rokok. Industri rokok telah memberikan kontribusi signifikan bagi ekonomi Indonesia. Tak heran, jika para pemilik usaha rokok memiliki kekayaan yang fantastis.

Lantas siapa saja pengusaha-pengusaha rokok yang memiliki kekayaan dengan jumlah yang tajir melintir?

Berikut ini daftar 5 orang terkaya di Indonesia yang punya usaha rokok:

1. Hartono Bersaudara - PT Djarum

Posisi nomor satu diduduki oleh bos dari PT Djarum. pemilik PT Djarum, Hartono bersaudara adalah pengusaha rokok terkaya di Indonesia. Menurut data Forbes, kekayaannya mencapai USD47,7 miliar atau setara Rp714 triliun. (Kurs: Rp14.974/USD).

PT Djarum, yang berlokasi di Kudus, Jawa Tengah, merupakan perusahaan rokok terbesar keempat di Indonesia.

Selain bisnis rokok, Djarum Group juga memiliki berbagai bisnis lain yang dikelola oleh kakak beradik, Robert Budi dan Michael Hartono, berdasarkan data Forbes, Hartono bersaudara merupakan orang terkaya nomor satu di Indonesia pada tahun 2022.

2. Susilo Wonowidjojo - PT Gudang Garam

Susilo Wonowidjojo menduduki posisi kedua penjual rokok terkaya di Indonesia. Ian merupakan bos dari PT Gudang Garam dengan harta USD3,5 miliar atau setara Rp52 triliun.

PT Gudang Garam adalah salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang didirikan pada tahun 1958 di Kota Kediri, Jawa Timur. Perusahaan ini mengglobal karena terkenal menghasilkan rokok kretek dengan kualitas bintang lima.

Pada awalnya, kepemimpinan PT Gudang Garam berada di tangan Rachman Halim hingga tahun 2008. Setelah Rachman Halim meninggal, Susilo Wonowidjojo mengambil alih dan memimpin perusahaan tersebut sejak tahun 2009.

Menurut Forbes, Susilo Wonowidjojo menduduki posisi ke-14 dalam daftar orang terkaya di Indonesia pada tahun 2022.

Halaman:
1 2
