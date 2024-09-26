Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ini 4 Orang Terkaya di Kuningan Jawa Barat

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Kamis, 26 September 2024 |19:26 WIB
Ini 4 Orang Terkaya di Kuningan Jawa Barat
4 orang terkaya di Kuningan Jawa Barat (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ini 4 orang terkaya di Kuningan, Jawa Barat. Kabarnya, mereka memiliki kekayaan hingga mencapai angka triliunan.

Wilayah Jawa Barat yang dikenal oleh banyak orang ternyata menyimpan banyak fakta menarik. Di kuningan, ada beberapa orang yang memiliki kekayaan melimpah, yang sebagian besar berasal dari usaha yang mereka jalankan.

Lantas, siapa saja yang termasuk dalam daftar orang terkaya di Kuningan, Jawa Barat? Simak penjelasannya!

Berikut daftar 4 orang terkaya di Kuningan Jawa Barat:

1. H. Dudung Dulajid - AS Putra Group

Kekayaan direktur utama AS Putra Group ini mencapai triliunan rupiah. Jumlah harta yang dia miliki berasal dari bisnis yang dia pimpin.

Bisnis Dudung terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 125, Winduhaji, Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

2. H. Jana/H. Yogi - Fajar Toserba

Selanjutnya salah satu pria terkaya di Kuningan, Jawa Barat adalah H. Yogi. Yogi sekarang mengelola bisnis keluarganya yang bernama Fajar Toserba. Bisnisnya semakin berkembang pesat semenjak di bawah kepemimpinannya.

Pengusaha ini memiliki kekayaan ratusan miliar dari bisnis Toserba yang dikelola. H. Yogi merupakan menantu H. Jana yang sangat dihormati di Kuningan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/455/3192610/anthony_josua-ZAai_large.jpg
Segini Kekayaan Fantastis Petinju Kelas Berat Anthony Joshua yang Alami Kecelakaan Maut di Nigeria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/455/3192607/harta_kekayaan_mukesh_ambani-mpUJ_large.jpg
Harta Kekayaan Mukesh Ambani yang Resmi Jadi Orang Terkaya No 1 Asia 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192425/hartono-C46y_large.png
Hartono Masuk Daftar 5 Keluarga Terkaya di Asia 2025, Kuasai Bisnis Rokok hingga Bank Berharta Rp707,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192444/letjen_widy-VXUI_large.jpg
Segini Kekayaan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/455/3191399/hartono_bersaudara-VMDk_large.jpg
Daftar 5 Keluarga Terkaya di Asia 2025, Ada dari Indonesia Berharta Rp707,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/455/3191957/elon_musk-ILlJ_large.jpg
Sumber Harta Kekayaan Elon Musk yang Resmi Tembus Rp12.500 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement