Ini 4 Orang Terkaya di Kuningan Jawa Barat

4 orang terkaya di Kuningan Jawa Barat (Foto: Freepik)

JAKARTA - Ini 4 orang terkaya di Kuningan, Jawa Barat. Kabarnya, mereka memiliki kekayaan hingga mencapai angka triliunan.

Wilayah Jawa Barat yang dikenal oleh banyak orang ternyata menyimpan banyak fakta menarik. Di kuningan, ada beberapa orang yang memiliki kekayaan melimpah, yang sebagian besar berasal dari usaha yang mereka jalankan.

Lantas, siapa saja yang termasuk dalam daftar orang terkaya di Kuningan, Jawa Barat? Simak penjelasannya!

Berikut daftar 4 orang terkaya di Kuningan Jawa Barat:

1. H. Dudung Dulajid - AS Putra Group

Kekayaan direktur utama AS Putra Group ini mencapai triliunan rupiah. Jumlah harta yang dia miliki berasal dari bisnis yang dia pimpin.

Bisnis Dudung terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 125, Winduhaji, Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

2. H. Jana/H. Yogi - Fajar Toserba

Selanjutnya salah satu pria terkaya di Kuningan, Jawa Barat adalah H. Yogi. Yogi sekarang mengelola bisnis keluarganya yang bernama Fajar Toserba. Bisnisnya semakin berkembang pesat semenjak di bawah kepemimpinannya.

Pengusaha ini memiliki kekayaan ratusan miliar dari bisnis Toserba yang dikelola. H. Yogi merupakan menantu H. Jana yang sangat dihormati di Kuningan.