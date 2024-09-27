Kenalan dengan Orang Terkaya di Indonesia, Punya Harta Rp827 Triliun

JAKARTA - Prajogo Pangestu yang akrab disapa Phang Djoem Phen, masuk ke dalam peringkat 26 orang terkaya di dunia. Prajogo Pangestu lahir di Sungai Betung, Kalimantan Barat pada tahun 1944.

Harta kekayaan Prajogo Panguli mencapai USD54,8 miliar atau setara Rp827 triliun (kurs Rp15.093 per USD). Sebab itu, ia mengungguli miliarder lainnya seperti Hartono Bersaudara dan Low Tuck Kwong.

Putra dari seorang pedagang karet ini memulai bisnis kayu pada akhir 1970. Kemudian ia membangun usahanya, Barito Pacific dan melantai di Bursa Efek Indonesia pada 1993. dilansir dari laman Forbes, Kamis (26/9/2024).

Pada tahun 2007, Barito memperluas bisnisnya dengan mengakuisisi 70% saham perusahaan petrokimia Chandra Asri, yang juga terdaftar di BEI. Lalu pada 2011, Chandra Asri bergabung dengan Tri Polyta Indonesia, dan menjadikannya produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia.

Setelah melantai di bursa saham. perusahaan tambang batu bara miliknya, Petrindo Jaya Kreasi, pada Maret 2023, Prajogo mencatatkan anak perusahaan energi terbarukan, Barito Renewables Energy, enam bulan kemudian pada Oktober 2023.