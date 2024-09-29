Pengusaha yang Punya Bisnis Perkapalan, Berikut Daftarnya

JAKARTA - Daftar pengusaha yang punya bisnis perkapalan. Bisnis perkapalan menjadi bisnis yang dilirik, sebab Indonesia merupakan negara kepulauan.

Bisnis ini menjadi peluang bisnis yang menjanjikan karena menjadi pintu masuk ekspor impor barang masuk atau keluar Indonesia.

Bisnis perkapalan dimanfaatkan oleh sejumlah pengusaha Indonesia yang terjun di industri perkapalan ternama.

Berikut daftar pengusaha yang punya bisnis perkapalan, nomor satu ada anak Presiden:

1.Tommy Soeharto

Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto masuk daftar pengusaha yang punya bisnis perkapalan.