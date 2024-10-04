Diisukan Jadi Menteri Prabowo-Gibran, Ini Kata Airlangga

Kata Airlangga soal kemungkinan masuk kabinet Prabowo-Gibran (Foto: Kemenko Perekonomian)

JAKARTA - Nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto disinyalir masuk dalam bursa calon menteri pemerintahan Prabowo-Gibran. Presiden Terpilih Prabowo dan Wakilnya Gibran akan dilantik pada 20 Oktober 2024.

Namun ketika ditanya perihal itu, Airlangga enggan menjawabnya. Ia hanya mengatakan bahwa saat ini dirinya masih fokus bekerja.

"Waduh, kita masih kerja dulu ya," jelasnya singkat ketika ditemui di kantornya, Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Diberitakan sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku bahwa pihaknya sudah mulai memanggil nama-nama yang akan menjadi calon menteri untuk kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Adapun pemanggilan itu dimaksudkan untuk berdiskusi terkait gagasan untuk menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Namun, ia tak mengungkapkan identitas calon pembantu Presiden, yang sudah dipanggil tersebut.