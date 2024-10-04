Intip Deretan Bisnis Grace Tahir

JAKARTA - Intip deretan bisnis yang dimiliki Grace Tahir. Melalui kerja keras dan visinya yang inovatif, Grace Tahir telah membuktikan diri sebagai salah satu pengusaha wanita paling berpengaruh di Indonesia.

Dia mengikuti jejak sang ayah dalam dunia bisnis di sektor kesehatan dan teknologi. Grace Tahir merupakan pengusaha keturunan Tionghoa-Indonesia yang lahir dari pasangan Dato Sri Tahir dan Rosy Riady.

Keluarga Tahir dikenal sebagai pemilik dari Grup Mayapada yang memiliki bisnis kuat pada bidang perbankan, kesehatan dan properti. Kini dia juga CEO dari platform layanan kesehatan digital yaitu Medico.

Selain itu, Grace juga mendirikan platform dokter.id, sebuah platform yang menyediakan konsultasi kesehatan gratis melalui fitur chat. Dokter.id bisa diakses siapa saja.

Keterlibatan Grace dalam berbagai sektor bisnis menggambarkan kemampuannya dalam memimpin dan mengambil keputusan di setiap industri yang dia kelola.