Modus Penipuan Investasi Saham di KCIC, Masyarakat Diminta Waspada

JAKARTA - Beredar modus penipuan investasi saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Beredar di media sosial informasi harga saham kereta cepat Whoosh.

Atas informasi tersebut, KCIC mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap penipuan berkedok investasi yang mengatasnamakan perusahaan.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menegaskan bahwa KCIC bukan merupakan perusahaan Tbk, sehingga dapat kami pastikan informasi jual beli saham tersebut adalah penipuan.

"Hingga saat ini, KCIC belum menerima laporan dari pihak manapun terkait adanya korban. Namun KCIC mendapatkan banyak pertanyaan dari masyarakat menanyakan kebenaran informasi yang beredar di sosial media tersebut," ujar Eva dalam keterangan resmi, Sabtu (5/10/2024).

KCIC mengingatkan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam mencerna informasi yang berada di media sosial. Pastikan kebenaran info yang beredar melalui media sosial maupun situs resmi perusahaan