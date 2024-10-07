Harga Terbaru BBM Pertamina Hari Ini, dari Pertalite hingga Pertamax

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi mulai 1 Oktober 2024.

Penurunan ini berlaku untuk produk Pertamax (RON 92), Pertamax Green (RON 95), Pertamax Turbo (RON 98), Dexlite dan juga Pertamina Dex. Harga BBM Pertamax di wilayah DKI Jakarta mulai 1 Oktober 2024 turun menjadi Rp 12.100 per liter dari sebelumnya Rp 12.950 per liter atau turun harga Rp 850.

Kemudian, Pertamax Green 95 kini dibanderol Rp 12.700 per liter dari sebelumnya Rp 13.650 per liter atau turun harga Rp 950. Selanjutnya, Pertamax Turbo mulai 1 Oktober 2024 harganya menjadi Rp13.250 per liter, turun Rp 1.220 dari Rp 14.470 per liter sejak 2 September 2024.

Selain itu, BBM Dexlite sekarang dibanderol Rp 12.700 atau turun Rp 1.350 dari sebelumnya Rp14.050 per liter pada September 2024. Pertamina DEX juga turun harga Rp 1.400, dari Rp 14.550 per liter pada September 2024 menjadi Rp 13.150 per liter mulai 1 Oktober 2024.

Sebagaimana diketahui, Penyesuaian harga BBM Non Subsidi Pertamina Patra Niaga mengacu pada tren harga rata-rata publikasi minyak dunia atau ICP dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika (USD).

Sementara itu, untuk harga BBM jenis Pertalite dan BioSolar tidak mengalami perubahan atau tetap. Rinciannya, Pertalite tetap Rp 10.000 per liter dan BioSolar di angka Rp 6.800 per liter.

Tak hanya di Jakarta, penyesuaian harga BBM Pertamina non subsidi ini juga berlaku di seluruh daerah Indonesia

Namun demikian, penting diketahui bahwa harga BBM Pertamina di masing-masing provinsi atau daerah berbeda lantaran dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah biaya distribusi.