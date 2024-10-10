Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Istana Pastikan Prabowo Lanjutkan Pembangunan dan Teken Keppres IKN

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |08:39 WIB
Istana Pastikan Prabowo Lanjutkan Pembangunan dan Teken Keppres IKN
Prabowo dipastikan teken Keppres IKN (Foto: PUPR)
JAKARTA - Istana memastikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto melanjutkan pembangunan dan meneken Keppres IKN. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana memastikan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota ke IKN akan diteken oleh Prabowo.

"Saya mendengar sudah ada penjelasan dari Pak Prabowo terpilih dan itu sudah dikonfirmasi," kata Ari dalam keterangannya dikutip Kamis (10/10/2024).

Ari menegaskan bahwa pada pemerintahan Prabowo akan tetap melanjutkan pembangunan IKN yang dicanangkan oleh Jokowi.

"Tetap berlanjut. Itu sudah ditegaskan berulang kali, terutama oleh pak presiden terpilih, di IKN sendiri, menyampaikan berulang kali, sangat tegas bahwa ini akan melanjutkan," kata Ari.

Ari menjelaskan bahwa IKN memiliki koridor kerangka berupa undang-undang (UU). Dan hal itu menjadi keputusan dan harus dijalankan bersama.

"Seperti yang sudah disampaikan bapak presiden, IKN itu kan membangun sebuah ekosistem, tidak hanya sekadar membangun gedung pemerintahan, tetapi ekosistem yang mendukung bagaimana pengelolaan pemerintahan agar terus berjalan," kata Ari.

Halaman: 1 2
1 2
