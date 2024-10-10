Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Tak Cuci Tangan, Jokowi Serahkan Keppres IKN ke Prabowo

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |10:16 WIB
Tak Cuci Tangan, Jokowi Serahkan Keppres IKN ke Prabowo
Jokowi serahkan keppres IKN ke Prabowo (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi menyerakan Keputusan Presiden (Keppres) IKN ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah tindakan tersebut sebagai cuci tangan.

Ari menjelaskan Keppres tersebut diserahkan kepada pemerintahan Prabowo, karena pembangunan IKN butuh keberlanjutan.

"Nggak (cuci tangan). Ini kan suatu proses yang berkelanjutan. Membangun ibu kota tidak bisa hanya dalam 1-2 tahun. Ini suatu proses yg panjang, tidak hanya ibu kota/pusat pemerintahannnya, tapi kan semua ekosistemnya," kata Ari dalam keterangannya dikutip Kamis (10/10/2024).

Ari menekankan bahwa pemindahan dan pembangunan IKN merupakan proses jangka panjang.

"Tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dan sudah ada grand design yang dibuat oleh Bappenas untuk tahun-tahun ke depannya itu apa, dan tentu kita berjalan berdasarkan tahapan yang sudah kita rencanakan," kata Ari.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/470/3173892/ikn-B1Ix_large.png
Penyebab Kebakaran Hunian Pekerja di IKN, Ini Penjelasan Otorita IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/470/3172792/ikn-3Yop_large.jpg
Sah! 9.500 ASN Pindah Kerja ke IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/470/3163270/prabowo-y6qI_large.jpg
Prabowo Tetap Lanjutkan Proyek IKN Tahun Depan, Siapkan Anggaran Rp6,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/470/3160156/ikn-osLa_large.jpg
Artha Graha Milik Tomy Winata Investasi di IKN, Mau Bangun Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/470/3158009/ikn-d2Lg_large.jpg
4 Fakta Nasib IKN: Pembangunan Direvisi, Tak Akan Mangkrak hingga Diusulkan Jadi Kantor Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/470/3157986/gibran-ZMdQ_large.jpg
Wapres Gibran Berkantor di IKN, Begini Penjelasan Istana
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement