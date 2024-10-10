Tak Cuci Tangan, Jokowi Serahkan Keppres IKN ke Prabowo

JAKARTA - Presiden Jokowi menyerakan Keputusan Presiden (Keppres) IKN ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah tindakan tersebut sebagai cuci tangan.

Ari menjelaskan Keppres tersebut diserahkan kepada pemerintahan Prabowo, karena pembangunan IKN butuh keberlanjutan.

"Nggak (cuci tangan). Ini kan suatu proses yang berkelanjutan. Membangun ibu kota tidak bisa hanya dalam 1-2 tahun. Ini suatu proses yg panjang, tidak hanya ibu kota/pusat pemerintahannnya, tapi kan semua ekosistemnya," kata Ari dalam keterangannya dikutip Kamis (10/10/2024).

Ari menekankan bahwa pemindahan dan pembangunan IKN merupakan proses jangka panjang.

"Tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dan sudah ada grand design yang dibuat oleh Bappenas untuk tahun-tahun ke depannya itu apa, dan tentu kita berjalan berdasarkan tahapan yang sudah kita rencanakan," kata Ari.