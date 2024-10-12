Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

27 Perusahaan Antre Masuk Pasar Modal, Didominasi Sektor Energi

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |08:45 WIB
27 Perusahaan Antre Masuk Pasar Modal, Didominasi Sektor Energi
27 perusahaan antre IPO (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 27 perusahaan yang didominasi sektor energi antre masuk Pasar Modal. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat terdapat 27 perusahaan berada dalam pipeline untuk melakukan pencatatan perdana saham atau initial public offering (IPO).

“Sementara sampai dengan 11 Oktober 2024 telah tercatat 36 perusahaan yang mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan dana dihimpun Rp5,42 triliun,” kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna dalam keterangannya, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Ada 2 perusahaan masuk dalam kategori aset berskala kecil atau memiliki total nilai aset di bawah Rp50 miliar. Kemudian, sebanyak 12 perusahaan masuk dalam kategori aset berskala sedang atau antara Rp50 miliar hingga Rp250 miliar. Serta, 13 perusahaan memiliki aset berskala besar atau di atas Rp250 miliar.

Dari daftar pipeline perusahaan yang akan IPO, sebanyak 5 perusahaan berasal dari sektor energi, Dari sektor konsumer siklikal terdapat 3 perusahaan, dari sektor bahan baku dan sektor non siklikal juga terdapat masing-masing 3 perusahaan.

Kemudian, terdapat masing-masing tiga perusahaan lainnya dari sektor industri dan sektor properti. Dari sektor keuangan, sektor kesehatan dan sektor infrastruktur masing-masing terdapat 2 perusahaan, serta 1 perusahaan lainnya berasal dari sektor transportasi dan logistik.

Halaman:
1 2
