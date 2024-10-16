Dulu Dijuluki Menteri Pencetak Utang, Ternyata Ini Alasan Prabowo Ingin Sri Mulyani Kembali Jadi Menkeu

Dulu Dijuluki Menteri Pencetak Utang, Ternyata Ini Alasan Prabowo Ingin Sri Mulyani Kembali Jadi Menkeu (Foto: Okezone)

JAKARTA - Alasan Presiden Terpilih Prabowo Subianto ingin Sri Mulyani kembali menjadi menteri keuangan di pemerintahan selanjutnya. Prabowo sudah terang-terangan meminta Sri Mulyani kembali menjadi menteri keuangan.

"Jadi kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau (Prabowo) oleh karena itu pada saat untuk pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk menjadi menteri keuangan kembali," ujar Sri Mulyani usai dipanggil Prabowo di Kertanegara, Senin 14 Oktober 2024.

Sri Mulyani juga menyebut dirinya dan Prabowo melakukan diskusi cukup lama dan panjang termasuk soal prioritas-prioritas pemerintahan ke depan.

“(Prabowo) sangat perhatian bagaimana dampak APBN kepada masyarakat. Itu menjadi tekanan beliau,” ujar Sri Mulyani.

Lewat pertemuannya dengan Prabowo itu, Sri Mulyani juga membahas terkait dengan pengelolaan penerimaan negara, baik dari sisi pajak, cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), prioritas belanja negara, serta transfer dana ke daerah selama Prabowo menjabat sebagai Presiden.

"Jadi kami selalu konsultasi, kemudian kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat kementerian keuangan dan keuangan negara untuk bisa mendukung program-program beliau," tambahnya.

Nantinya Sri Mulyani akan didampingi 3 wakil menteri keuangan. Dua di antaranya merupakan wakil menteri saat ini, yakni Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono. Dua Wamenkeu ini dipastikan akan kembali masuk jajaran kabinet Presiden Prabowo. Ada sosok satu lagi yang menjadi wamenkeu dan akan mendampingi Sri Mulyani nantinya, yakni Anggito Abimanyu.

Sementara itu, Anggito mengungkapkan bahwa nantinya ada tiga Wamenkeu yang membantu Sri Mulyani. Pasalnya tugas Kementerian Keuangan banyak dan berat.

"Cakupannya juga cukup luas, tanggung jawabnya untuk tidak hanya menjaga stabilitas tetapi juga untuk bisa menggerakkan APBN, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ucap Anggito, Selasa (15/10/2024).