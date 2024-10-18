IHSG Dibuka Menguat ke Level 7.762

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat ke level 7.762,15 pada pagi ini Jumat (18/10/2024).

Dalam semenit pertama, IHSG melaju di zona hijau sebesar 0,34 persen ke 7.761,61.

Total 74 saham menguat, 32 melemah, dan 835 lainnya stagnan. Nilai transaksi awal menyentuh Rp152,8 miliar, dari volume 82,03 juta saham.

LQ45 naik 0,54 persen ke 963,73, JII melesat 0,23 persen ke 538,39, IDX30 tumbuh 0,56 persen ke 495,23, dan MNC36 melesat 0,64 persen ke 377,60.

Sebanyak 10 dari 11 sektor indeks kompak menguat di bawah 1 persen. Sementara yang turun hanya teknologi sebesar 0,38 persen