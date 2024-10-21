Budi Santoso dari Sekjen Kemendag Kini Ditunjuk Jadi Mendag di Kabinet Merah Putih

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telahr resmi menunjuk Budi Santoso sebagai Menteri Perdagangan di Kabinet Merah Putih.

Budi Santoso menggantikan Zulkifli Hasan yang pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Adapun Budi Santoso sebelumnya merupakan Sekjen Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak 14 Agustus 2024.

Sebelum menjadi Sekjen Kemendag, Budi Santoso telah menempati beragam posisi strategis di Kementerian tersebut.

Pada Desember 2022 hingga Agustus 2024, Budi pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Oleh karena itu, Budi sejatinya bukan orang baru di Kemendag lantaran pengalaman kariernya di Kementeri ini sudah dimulai sejak 2010 sebagai Kasubdit Ekonomi Kreatif di Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.