Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Profil Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabinet Prabowo

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |01:05 WIB
Profil Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabinet Prabowo
Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah resmi menunjuk Yandri Susanto sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dalam Kabinet Merah Putih.

Setelah sebelumnya terintegrasi, kini bidang Transmigrasi dipecah menjadi kementerian tersendiri. Prabowo meminta Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara untuk mengisi posisi Menteri Transmigrasi.

“Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT),” kata Prabowo di Istana Negara, Minggu (20/10/2024).

Yandri Susanto merupakan Wakil Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI sejak 2022.

Alumnus Universitas Bengkulu ini mempunyai karier politik yang panjang, setelah sebelumnya menjadi anggota DPR-RI, mewakili Dapil Lampung I dan Banten III.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179299/presiden_prabowo-gw3x_large.jpg
4 Fakta Mobil Impian Prabowo Siap Jadi Proyek Strategis dan Mengaspal 3 Tahun Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178802/presiden_prabowo_bertemu_presiden_brasil-fMBt_large.jpg
RI-Brasil Sepakati 8 Kerja Sama di Sektor Energi hingga Sains-Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178750/presiden_prabowo_bertemu_presiden_brasil-yHo7_large.jpg
Bertemu Prabowo, Presiden Brasil Ingin Jalin Perjanjian Dagang Baru dengan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178607/presiden_prabowo-RFxZ_large.jpg
Prabowo Siapkan Rp8 Triliun untuk Pelatihan 500 Ribu Tenaga Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178582/menko_airlangga-U9uS_large.JPG
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Program Strategis, Berikut Tugasnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178431/mentan-L0Tx_large.jpg
Prabowo Turunkan Harga Pupuk Bersubsidi 20% Mulai Berlaku Hari Ini, Pertama dalam Sejarah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement