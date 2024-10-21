Profil Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabinet Prabowo

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah resmi menunjuk Yandri Susanto sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dalam Kabinet Merah Putih.

Setelah sebelumnya terintegrasi, kini bidang Transmigrasi dipecah menjadi kementerian tersendiri. Prabowo meminta Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara untuk mengisi posisi Menteri Transmigrasi.

BACA JUGA: Budi Santoso dari Sekjen Kemendag Kini Ditunjuk Jadi Mendag di Kabinet Merah Putih

“Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT),” kata Prabowo di Istana Negara, Minggu (20/10/2024).

Yandri Susanto merupakan Wakil Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI sejak 2022.

Alumnus Universitas Bengkulu ini mempunyai karier politik yang panjang, setelah sebelumnya menjadi anggota DPR-RI, mewakili Dapil Lampung I dan Banten III.