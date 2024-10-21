Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jejak Karier Zulkifli Hasan yang Kini Jabat Menko bidang Pangan, Pernah Jadi PNS

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |00:41 WIB
Jejak Karier Zulkifli Hasan yang Kini Jabat Menko bidang Pangan, Pernah Jadi PNS
Menko Zulkifli Hasan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan susunan kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih untuk masa kerja 2024-2029 pada Minggu (20/10/2024) malam. Zulkifli Hasan salah satunya.

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pria yang akrab disapa Zulhas ini menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Kemudian, pada kabinet Merah-Putih di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto, Zulhas diamanatkan untuk mengisi posisi Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Zulhas dilantik sebagai Menteri Perdagangan pada 15 Juni 2022 oleh Presiden Joko Widodo. Sebelum dilantik, ia menjabat sebagai Wakil Ketua MPR periode 2019 hingga 2022. Sebelumnya, ia juga menjabat sebagai Ketua MPR periode 2014 hingga 2019.

Lahir di Lampung pada 17 Mei 1962, Zulhas dibesarkan dalam keluarga petani. Sempat menjadi PNS, Zulkifli muda memutuskan beralih profesi menjadi pengusaha.

Setelah memulai karir politiknya, ia tidak meninggalkan minat kewirausahaannya. Selain aktif di Muhammadiyah, minatnya yang besar terhadap pengusaha muda terlihat saat menjabat sebagai Ketua Dewan Tani Nelayan Provinsi Lampung, Wakil Ketua Masyarakat Lampung Sai, dan memprakarsai Persatuan Pemuda Lampung.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179299/presiden_prabowo-gw3x_large.jpg
4 Fakta Mobil Impian Prabowo Siap Jadi Proyek Strategis dan Mengaspal 3 Tahun Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178802/presiden_prabowo_bertemu_presiden_brasil-fMBt_large.jpg
RI-Brasil Sepakati 8 Kerja Sama di Sektor Energi hingga Sains-Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178750/presiden_prabowo_bertemu_presiden_brasil-yHo7_large.jpg
Bertemu Prabowo, Presiden Brasil Ingin Jalin Perjanjian Dagang Baru dengan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178607/presiden_prabowo-RFxZ_large.jpg
Prabowo Siapkan Rp8 Triliun untuk Pelatihan 500 Ribu Tenaga Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178582/menko_airlangga-U9uS_large.JPG
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Program Strategis, Berikut Tugasnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178431/mentan-L0Tx_large.jpg
Prabowo Turunkan Harga Pupuk Bersubsidi 20% Mulai Berlaku Hari Ini, Pertama dalam Sejarah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement