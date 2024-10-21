Jejak Karier Zulkifli Hasan yang Kini Jabat Menko bidang Pangan, Pernah Jadi PNS

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan susunan kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih untuk masa kerja 2024-2029 pada Minggu (20/10/2024) malam. Zulkifli Hasan salah satunya.

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pria yang akrab disapa Zulhas ini menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Kemudian, pada kabinet Merah-Putih di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto, Zulhas diamanatkan untuk mengisi posisi Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Zulhas dilantik sebagai Menteri Perdagangan pada 15 Juni 2022 oleh Presiden Joko Widodo. Sebelum dilantik, ia menjabat sebagai Wakil Ketua MPR periode 2019 hingga 2022. Sebelumnya, ia juga menjabat sebagai Ketua MPR periode 2014 hingga 2019.

Lahir di Lampung pada 17 Mei 1962, Zulhas dibesarkan dalam keluarga petani. Sempat menjadi PNS, Zulkifli muda memutuskan beralih profesi menjadi pengusaha.

Setelah memulai karir politiknya, ia tidak meninggalkan minat kewirausahaannya. Selain aktif di Muhammadiyah, minatnya yang besar terhadap pengusaha muda terlihat saat menjabat sebagai Ketua Dewan Tani Nelayan Provinsi Lampung, Wakil Ketua Masyarakat Lampung Sai, dan memprakarsai Persatuan Pemuda Lampung.