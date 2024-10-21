Profil Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum (PU) di Kabinet Prabowo - Gibran

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Dody Hanggodo sebagai Menteri Pekerjaan Umum (PU) dalam kabinet Merah Putih.

Penunjukan ini disambut dengan berbagai harapan tinggi, mengingat rekam jejak Dody sebagai sosok pengusaha yang memiliki reputasi di sektor swasta.

“Dody Hanggodo Menteri Pekerjaan Umum,” kata Prabowo di Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Melansir dari berbagai sumber kredibel, Dody merupakan pengusaha asal Surabaya yang memiliki rekam jejak dalam sektor industri perkebunan dan pelayaran.

Dody pernah menjabat sebagai Komisaris PT Senabangun Anekapertiwi, sebuah perusahaan perkebunan sawit, anak usaha PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN).